Praha opět hrdne. Festival LGBT začíná, letos se zaměří na rodinu

Tématem letošní Prague Pride má být rodina – její podpora i odmítání. „V kampani se chceme zaměřit především na to, že často jsou teplé děti považovány za černé ovce rodiny,“ uvedla ředitelka festivalu Hana Kulhánková.

Festival chce také upozornit na to, že si lidé často navzájem dávají různá pojmenování podle způsobu chování či vrozených dispozic, což ale nevypovídá nic o tom, jací skutečně jsou. „My bychom chtěli, aby gayové, lesby, bisexuální a transgender lidé byli vnímáni jako komplexní osobnosti, které jsou něco víc než jen nálepky gay nebo lesba,“ vysvětlila.

Rodina v každém pádě

Tématem má být i nemožnost homosexuálních párů společně adoptovat nebo si přisvojit děti, registrovaní partneři nemají právo na společné jmění a vdovský či vdovecký důchod, a že transgender lidé musejí projít sterilizací, aby si mohli změnit pohlaví v občanském průkaze.

„Podařilo se nám dát dohromady celé odpoledne, které se bude věnovat rodině a manželství,“ dodala Hana Kulhánková s tím, že většina akcí během Prague Pride je zdarma. Výjimkou je pondělní večerní zahajovací koncert na Střeleckém ostrově.

Festival letos zahájil spolupráci s Linkou bezpečí, která otevře diskusi o nejčastějších otázkách, jež řeší její klienti z řad LGBT dětí i jejich rodičů. Lidé se budou moci zúčastnit také tradičního testování na HIV, které bude navíc rozšířeno o testování na žloutenku A a B.

Průvod v jiné trase

Vrcholem týdne bude jako obvykle tradiční průvod Prahou, který vyrazí do ulic v sobotu. Jeho účastníci však půjdou po jiné trase než obvykle. Kvůli rekonstrukci spodní části Václavského náměstí povede z horní části náměstí Opletalovou a Hybernskou ulicí na náměstí Republiky a odtud dál už tradičně Revoluční ulicí přes Čechův most po schodech na Letnou.

V průvodu půjdou i tři osobnosti, které organizátoři festivalu ocenili za jejich přínos pro komunitu LGBT. Titul Maršálka za to, že je zahraničním vzorem, ponese nizozemská transgender modelka Loiza Lamersová. Maršálkou za celoživotní přínos bude lesbička Jana Kociánová a Maršálem za podporu rodin s homosexuálními rodiči psycholog Václav Mertin.

Těsně před zahájením festivalu Prague Pride se v Praze uskutečnil Pochod pro rodinu. I jeho trasa vedla centrem města, účastníci chtěli podpořit tradiční model rodiny. „Chceme podpořit rodiny založené na manželství muže a ženy. To je to hlavní, o co nám jde,“ řekla předsedkyně pořádající Aliance pro rodinu Jana Jochová Trlicová. Pochod pro rodinu se v minulých letech konal současně s pochodem hrdosti. Letos se obě skupiny vydají do ulic postupně.