Centrem Prahy prošli podporovatelé tradiční rodiny, tentokrát týden před Prague Pride

Pochod pro rodinu vyšel odpoledne z Ovocného trhu přes Staroměstské náměstí na nábřeží a na Střelecký ostrov. V čele skupiny šli bubeníci, za nimi ženy, které tančily s šátky a tamburínou.

„Chceme podpořit rodiny založené na manželství muže a ženy. To je to hlavní, o co nám jde. Myslíme si, že rodiny jsou základem státu. Pokud stát nefunguje a hroutí se, je to i proto, že máme krizi rodin. Na krizi rodin chceme upozornit,“ řekla předsedkyně pořádající Aliance pro rodinu Jana Jochová Trlicová.

Účastníci, mezi kterými byli i politici a představitelé církve, podepisovali během akce petici proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Ta má pomoci potírat násilí na ženách, podle kritiků se však protiví tradičnímu pojetí rodiny.

Pořadatelé mimo jiné vyjádřili „potřebu ukončit státní podporu ideologiím znevažujícím roli rodiny a popírajícím přirozené rozdíly, jimiž se muž a žena doplňují“. Pochod pro rodinu se v minulosti konal ve stejný den jako pochod festivalu Prague Pride, který podporuje gay, lesbickou, bisexuální a transgender komunitu. Letošní ročník Prague Pride začne v pondělí, pochod hrdosti připravili pořadatelé na příští sobotu.

I tématem letošní Prague Pride je rodina. Podle pořadatelů přehlídky si lidé s odlišnou sexuální orientací právě v rodinách osvojují vzorce chování, ale také získávají celoživotní traumata.

Aliance pro rodinu naopak hlásá, že rodina založená na manželství muže a ženy je nejlepší prevencí „všech druhů rizikového chování“.