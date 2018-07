Tunel prodraží stavbu obchvatu u Českých Budějovic o víc než 130 milionů

Většina z dvou a půl tisíc obyvatel Srubce se těší na to, až silnice povede kolem obce. „Máme z toho obrovskou radost. Usilovali jsme o to rozhodnutím zastupitelstva z roku 2012,“ řekla místostarostka Srubce Martina Rossmannová (SNK).

Tunel ale prodraží stavbu odhadem o 132 milionů korun, celkové náklady by se měly pohybovat kolem 660 milionů korun. A má i své odpůrce. Proti stavbě obchvatu se postavily asi čtyři desítky místních obyvatel. „Budeme se bránit, ale neubráníme. Oni nám to asi vyvlastní. Co se dá dělat,“ řekl jeden z odpůrců Zdeněk Scherkl.