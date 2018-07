Slet vrcholí, začínají hromadná cvičení. Zapojí se i ti, kteří jsou v Sokole od první republiky

Mezi takové patří například Vladimír Prchlík, který začal do Sokola chodit v roce 1935. Ke cvičení ho přivedla matka, která byla také sokolka. Prchlík začínal v Sokolovi ve svých šesti letech a od té doby vydržel až dosud. „Sokol se nevydržuje, ten se žije,“ komentuje to.

V Sokole prožil i všechny historické milníky. Vzpomíná třeba na rok 1938, kdy v jeho domovské sokolovně na pražském Spořilově ubytovali obyvatele ze Sudet. „V sokolské kronice máme záznamy, že se každý týden konala sbírka. Dvanáct kilo mouky, deset kilo cukru, deset kilo brambor,“ vzpomíná – a dodává, že se na tyto dary „vybíralo doslova po korunkách“.

O spořilovské zázemí sokolové dvakrát přišli: poprvé za protektorátu a podruhé za komunistů. Zpět ho získali až po roce 1989. Dnes tam pan Prchlík stále chodí na srazy a dvakrát týdně cvičit. „Když se vrátím ze cvičení domů, tak se cítím o pět let mladší a jsem rozhýbaný, všecky údy se jinak hýbou,“ pochvaluje si.

Cvičit se chystá i na vystoupení v závěru sletu. „Celý rok jsme to trénovali dvakrát týdně, doufám, že to předvedeme, jak to umíme,“ dodává jeden z jeho mladších bratrů Václav Strouhal.