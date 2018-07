Sokol mi pomohl v návratu do normálního života, říká šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek

Do Sokola začal chodit Jiří Ježek už jako malé dítě. Po vážném úrazu, při němž v 11 letech přišel o nohu, však na sport ani na spolek nezanevřel. Právě naopak, Sokol mu pomohl v návratu do běžného života a přiměl ho ve sportu pokračovat. Ježek to řekl v sokolském speciálu pořadu 90' ČT24. Ježek je dnes jedním z nejúspěšnějších sportovců světa a šestinásobným paralympijským vítězem.