Datové schránky už přenesly přes půl miliardy zpráv. Chystá se navýšení kapacity příloh

Podle soudního znalce Vladimíra Smejkala se datové schránky osvědčily. „Je to společně se základními registry snad jediný projekt státu z oblasti IT, který od počátku fungoval bezchybně a byl dále vylepšován,“ uvedl s tím, že jednou z mála věcí, na kterých by bylo vhodné zapracovat, je možnost přihlášení do úložiště prostřednictvím eObčanek, které se v Česku začínají vydávat od července.

Projekt datových schránek spravuje ministerstvo vnitra a provozovatelem je Česká pošta. „Náklady na provoz činí v současnosti zhruba 605 milionů ročně a jsou hrazeny ministerstvem vnitra za celou veřejnou správu. Soukromí uživatelé odesílají datové zprávy orgánům veřejné moci zcela zadarmo, veřejná správa platí výrazně méně oproti listovní zásilce,“ informoval ČT Jiří Korbel z tiskového odboru ministerstva vnitra.