ČSSD sice Paroubka do Senátu nepodpořila, ostravská buňka však sehnala dost podpisů, aby kandidoval

Ačkoli se Jiří Paroubek narodil v roce 1952 v Olomouci, vyrůstal v Praze, kde absolvoval gymnázium Hellichova a vystudoval VŠE (absolvent 1976). Pracoval v podniku Restaurace a jídelny (RaJ), kde se stal ekonomickým náměstkem. Zároveň působil v širším vedení ČSS, jejímž členem se stal již po maturitě a vystoupil z ní v roce 1986. Od roku 1989 byl členem ČSSD.

V 90. letech podnikal jako ekonomický poradce, od roku 1998 byl náměstkem pražského primátora. V roce 2004 jej Stanislav Gross vybral do své vlády na místo ministra pro místní rozvoj, když Gross rezignoval, stal se Paroubek v roce 2005 premiérem. Od dalšího roku byl i předsedou ČSSD. Pod jeho vedením vyhrála ČSSD krajské a senátní volby 2008 a volby do Poslanecké sněmovny v roce 2010.

Poté, co v roce 2010 odešel z čela sociální demokracie a další rok i ze strany samotné a založil LEV 21 (později Národní socialisté – LEV 21), zůstal poslancem, a to až do roku 2013, kdy se tehdejší sněmovna předčasně rozpustila. V následujících sněmovních volbách nekandidoval, v roce 2014 se sice ucházel o post europoslance, ale bezúspěšně. Minulý rok Paroubek usiloval o návrat do ČSSD, obvodní výkonný výbor v Praze 5 ale tehdy jeho žádost nepodpořil. V květnu letošního roku uvedl, že na podzim opět zváží případný vstup do ČSSD.

Vrcholnou politickou kariéru Jiřího Paroubka provázely některé kontroverze. Dával najevo ochotu spolupracovat s komunisty na schvalování zákonů a opírat se o ně i při vládnutí („a kdyby tady spadli marťani, tak je budu schvalovat třeba s marťany,“ řekl na slavném vystoupení ÚVV ČSSD), pouštěl se do ostrých sporů s některými médii i prezidentem Klausem, kterému vyhrožoval, že mu omezí zahraniční cesty. Před volbami do Evropského parlamentu v roce 2009 se potom stal Paroubek cílem prostestů, při kterých na něj jeho odpůrci házeli na volebních mítincích vajíčka.

Jiří Paroubek se také obklopoval některými kontroverzními osobnostmi. Úzce spolupracoval s Petrem Bendou, který čelil obviněním, že do strany přivádí tzv. mrtvé duše. V roce 2008 také došlo v restauraci, kde předtím Paroubek křtil svoji knihu, k vraždě Václava Kočky mladšího.