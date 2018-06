Nabádání k rozvodu nebo odmítnutí transplantace. Pacientky prozradily další zkušenosti s Aktipem

Do Aktipu zamířila po odvysílání dokumentu řada kontrol. Řeší se i urychlení legislativní úpravy léčitelských živností. Objevila se také nová fakta ohledně kompetentnosti a vzdělání některých terapeutů. Česká lékařská komora například nemá žádný doklad o tom, že by měla zakladatelka institutu Aktip Jarmila Klímová atestaci z psychiatrie, jak se chlubí na stránkách institutu.

Autorkám dokumentu se navíc ozývají další klienti tohoto zařízení, kteří popsali svou zkušenost například s Klímovou. „Je to fantastická manipulátorka. Okamžitě se jí podařilo mě přesvědčit, že transplantace ne. Vysadila jsem léky a místo do IKEMu jsem chodila do Aktipu,“ svěřila se novinářka a klientka Aktipu Renata Kalenská.