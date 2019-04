V Ústí se zavírají ubytovny, město se obává náhlé vlny až 230 bezdomovců

Ovšem tato dlouhodobá informace nemusela být podána vůbec zřetelně. „Jestli to spojuje s tím, že smlouvy se uzavírají na dobu určitou, tak to je naprosto běžná věc na ubytovnách a nenapadne vás v lednu, že když máte smlouvu do června, že by se neprodloužila,“ přibližuje charakter informace koordinátorka sociálních služeb organizace Člověk v tísni Radka Kunešová.

Nájemníci ubytoven tvrdí totéž, a sice že je při podpisu smlouvy v lednu o červnové povinnosti vystěhovat se nikdo neinformoval. Obyvatelé ubytovny v Klíšské ulici tvrdí, že se o stěhování dozvěděli na konci května. Slova primátorky popírají. I organizace Člověk v tísni, která s lidmi z ubytoven dlouhodobě pracuje, se o uzavření dozvěděla až před dvěma týdny.

Město dává od potenciálních 230 bezdomovců ruce pryč

Primátorka Nechybová podle svých slov nabízí obyvatelům těchto ubytoven kontakt a seznamy na ubytovny nebo na místa, kde by mohli žádat o náhradní bydlení. Obyvatelé ale tuší, že nemají příliš šancí bydlení získat. A starostka Střekova Eva Outlá (PRO!Ústí) jim dává za pravdu. „V komerčních nájmech, si myslím, jsou úplně bez šance, protože vlastník většinou chce kauci, což oni nedají dohromady. Víte, že tady je velké stigma vůči romské populaci, takže nevím, jestli možnost s kaucí by ten problém zcela ideálně vyřešila,“ přibližuje.

Situace je o to komplikovanější, že ústecký magistrát v březnu vyhlásil takzvané opatření obecné povahy. V určitých částech města odmítá novým nájemníkům platit dávku v hmotné nouzi, takzvaný doplatek na bydlení. Podle Nechybové má opatření vést k tomu, že se „nebudou kumulovat nepřizpůsobiví na těch místech, kde se kumulují“.

Tím pádem se dvěma stovkám nájemníků z ubytoven v Modré a Klíšské ještě více zúžily možnosti, kde ubytování hledat. „My opakovaně říkáme: Toto není naše práce, to není naše povinnost, oni jsou zodpovědní za to, jak žijí a kde žijí,“ říká Nechybová.

Podle Radky Kunešové je to ale krátkozraký přístup. „Je v zájmu všech v Ústí, aby tady nedocházelo k nějakým vyhroceným situacím, aby nedošlo k tomu, že 1. 7. tady bude 200 lidí stát a nebudou mít kam složit hlavu,“ tvrdí koordinátorka z Člověka v tísni. „Vůbec si nedovedu představit ty rodiny s dětmi, že by byly na ulici. Prostě si to nedovedu představit,“ dodává místostarosta městského obvodu Ústi nad Labem Karel Karika (PRO!Ústí).