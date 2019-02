Sociální bistro Střecha pomáhá odrazit se ode dna. Vaří zde lidé bez domova i bývalí vězni

„Rádi bychom rozšiřovali své služby a v budoucnosti otevřeli pobočky nebo další podniky, kde bychom mohli vytvořit více pracovních pozic. Zároveň už proběhlo několik konzultací s dalšími kolektivy nebo firmami, které by chtěly změnit svoji strukturu na sociální družstvo a zaměstnávat lidi na pracovním trhu různě znevýhodněné. Chtěli bychom motivovat další organizace k tomu, aby se snažily pomáhat,“ pokračuje Hausknecht.



Střecha funguje jako sociální podnik, což znamená, že hodlá dodržovat určité zásady. Například dvě třetiny zisku se investují zpět do chodu bistra, k výrobě pokrmů se budou využívat hlavně místní suroviny, samozřejmostí je ekologický provoz.

Zpočátku bistro Střecha počítá se čtyřmi úvazky. Všichni pracovníci by měli vydělávat stejně, dostávat by měli 22 tisíc korun hrubého. Zaměstnanci se budou moci na chodu podniku podílet, postupně budou přebírat i řízení provozu. Po roce či dvou pak budou případně moci vstoupit do družstva.

„Vybrali jsme si družstevní typ vlastnictví, jelikož ho považujeme jak za efektivnější, tak i spravedlivější. O chodu podniku rozhodujeme kolektivně, každý má jeden rovný hlas. Manažerskou práci i zodpovědnost si rozdělujeme mezi sebe, a tak pracujeme rychleji bez většího stresu,“ řekla členka družstva Stacy Molozina.

Veganské jídlo není salát pro hipstery

Bistro s kavárnou v Milíčově ulici na pražském Žižkově má otevřeno od pondělí do soboty vždy od 10 do 22 hodin. Polední menu se podává od poledne do třetí hodiny odpolední. V pondělí se servíroval zeleninový vývar s kapáním a sójové výpečky s knedlíkem, v úterý to byla špenátová polévka a boloňské špagety. Na jídelním lístku je také svíčková, řízečky s brambory, utopenec, nakládané tofu či hranolky se třemi omáčkami.

/*json*/{"map":{"lat":50.08628120081258,"lng":14.451889850000033,"zoom":16,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":50.08618597297147,"lng":14.451806545257568,"type":"1","description":"‎Sociální bistro Střecha‎"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Provozovatelé chtějí složením jídelníčku ukázat, že veganské jídlo není jen „salát pro hipstery“, ale představuje i sytou a vydatnou stravu za dostupnou cenu. K pití je možné dát si domácí limonády, mošty, kávu i pivo.

Pětice zakladatelů sociálního bistra shromáždila peníze na otevření podniku ve sbírce na internetu. Původně chtěli získat čtvrt milionu korun, nakonec jim přes šest stovek dárců poslalo téměř 300 tisíc korun.