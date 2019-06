Atletka Zuzana Hejnová chce po poště milion korun za své zobrazení na známce

Atletka Zuzana Hejnová Českou poštu několikrát upozornila na podobnost už krátce po slavnostním odhalení známky. Pokaždé se setkala se stejnou reakcí, že jde o takzvaného avatara, který nemá s Hejnovou nic společného.

Sportovkyně si proto nechala vypracovat znalecký posudek, z něj vyplývá, že mezi fotografií a známkou je shoda.

Podle advokáta jde atletce hlavně o princip, po poště požaduje přes milion korun. „Zuzana Hejnová žije z financí, které se skládají významně ze sponzorských příspěvků a darů, je to zdroj její obživy. Pokud za to jiné soukromé entity – soukromé i státní platí, proč za to zrovna Česká pošta neplatí,“ řekl právní zástupce Hejnové Jakub Kadlec.