Kauza Pražská strojírna: Městská firma dala miliony za průzkum trhu, tržby byly mizivé

Tady se objevuje klíčové jméno – Joseph Ivynian, prezident MCSI. Tento muž totiž stejnou pozici zastává i ve firmách AXO Corporation a Astoria Corporation, které spojuje například i stejná adresa na Charleston Boulevard v Las Vegas. V první jmenované byl přitom dle auditorů ředitelem někdejší šéf strojírenského podniku Vladimír Říha (odvolán z funkce v únoru 2017), v druhé pak další z členů vedení.

„V USA jsme žádné zakázky neměli, nicméně je tam společnost, která nám měla poskytovat poradenské služby. Forenzní audit objevil personální propojení s bývalým managementem Pražské strojírny. I na toto míří rozšířené trestní oznámení,“ říká Róbert Masarovič, současný ředitel Pražské strojírny.

„Je to věc, která je naprosto nepřípustná a my budeme samozřejmě žádat o prošetření orgány činnými v trestním řízení. Zda to tak opravdu bylo, zda tam docházelo k nějakému systematickému vyvádění ekonomických nebo finančních výnosů z těch transakcí, tak je to naprosto iracionální a nepřípustná věc,“ doplňuje generální ředitel mateřského Dopravního podniku Martin Gillar.

ČT se snažila bývalého ředitele strojírny Vladimíra Říhu opakovaně kontaktovat, avšak ani skrze jeho právníka se nevyjádřil. Serveru Lidovky.cz letos na jaře řekl, že nebyly žádné mezery v hospodaření a firma rostla.