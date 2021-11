Výbuch v Poličských strojírnách: Evakuovaní lidé se začali vracet domů

Policie v pátek večer uvolnila silnici u areálu Poličských strojíren, kde ve čtvrtek explodovala výbušnina. Lidé evakuovaní z okolí se tak začali vracet do do svých domovů, platí ale omezení pohybu venku. Policie událost šetří jako obecné ohrožení z nedbalosti se škodou přesahující pět milionů korun. Výbuchy v areálu zranily devatenáct lidí, z toho tři těžce. V pátek do areálu dorazili pyrotechnici, kteří zkoumají místa explozí v jedné z hal. Pro dohašení jejích zbytků také na místo přijel speciální hasicí tank.