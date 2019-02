Změny ústavy: Odborníci odmítli klouzavý mandát pro poslance

Lhůta na projednání zákonů v Senátu delší

Podporu odborníků naopak získal návrh, aby se v Senátu prodloužila lhůta na projednávání zákonů. Zatímco teď je musí horní komora projednat do 30 dnů od chvíle, kdy přijdou ze sněmovny, tak podle návrhů by se měla prodloužit na 45 či 60 dnů.

Podporu v páteční diskusi získala i myšlenka, aby poslanci mohli hlasovat jednotlivě o pozměňovacích návrzích Senátu, když jim horní komora zákon se svými úpravami vrátí. Nyní se mohou rozhodovat jen pro sněmovní, nebo pro senátní verzi jako celek.

Úprava hlasování o zákonech, které vetoval prezident, by se podle odborníků měnit neměla. Vyslovili se i pro to, aby poslanecký návrh zákona mohla podat jen skupina nejméně pěti, nebo dokonce deseti poslanců, nikoli i jen jednotlivec, jak je to možné v současnosti. Podle expertů by to posílilo roli politických stran.

Debaty se zúčastnily dvě desítky ústavních právníků, například Aleš Gerloch, Zdeněk Jičínský a Jan Wintr. Další kulatý stůl se uskuteční na přelomu března a dubna, kdy se budou experti věnovat ústavnímu postavení prezidenta a vlády. Při první debatě se odborníci většinově shodli na tom, že celková revize ústavy potřebná je. V tomto volebním období už ale schválena nebude.