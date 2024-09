Psycholog Ptáček, kterého pohřešovala rodina, byl nalezen mrtvý

Muž v neděli odpoledne odjel automobilem s tím, že jede do práce, domů se už ale nevrátil, popsala středočeská policejní mluvčí Michaela Richterová. „Pohřešovaný odeslal své ženě několik zpráv, které vyzněly jako loučení, a z tohoto důvodu je zde důvodná obava o jeho život a zdraví,“ dodala.

V úterý večer policie informovala, že hledaný je po smrti. „Pátrání po pohřešovaném 48letém muži má bohužel smutný konec. Muž byl dnes (v úterý) odpoledne nalezen v Praze, bohužel bez známek života,“ oznámila.

Muž mnoha talentů

Radek Ptáček byl profesorem lékařské psychologie, klinickým psychologem a psychoterapeutem. Působil na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy či na University of New York in Prague. Zabýval se psychologií dítěte, věnoval se vzdělávání lékařů, soudců a sociálních pracovníků, publikoval, vystupoval často v médiích. Hostem býval i na ČT24, například letos na jaře: