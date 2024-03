Zemřel americký senátor Lieberman. Nebál se překračovat hranici mezi stranami

Ve věku 82 let zemřel Joe Lieberman, dlouholetý americký senátor, kandidát na viceprezidenta v kampani Ala Gorea z roku 2000 a vlivná, byť kontroverzní osoba v rámci Demokratické strany. Agentury o tom informují s odvoláním na prohlášení rodiny, podle něhož Lieberman zemřel ve středu v New Yorku následkem komplikací po pádu.

Závěrem života Lieberman zasáhl i do současného předvolebního dění v USA se svojí iniciativou No Labels (žádné nálepky), která se prezentuje jako odpověď na „hněv a kontroverze“ převažující na současné politické scéně. Kandidáta, který by se postavil demokratu Joeu Bidenovi a republikánovi Donaldu Trumpovi, však zatím hnutí nepostavilo. Biden loni v září na adresu Liebermana, svého mnohaletého kolegy z vysokých pater americké politiky, řekl, že svým jednáním pomůže Trumpovi, jelikož jeho hnutí mu sebere část voličů. O měsíc později Libereman napsal komentář pro deník The Wall Street Journal titulovaný „No Labels Trumpovi nepomůže“.

V roce 2014 Lieberman navštívil Prahu, kde se shodou okolností narodila jeho žena Hadassah.