UNESCO zařadilo na seznam světového dědictví obce založené moravskými bratry

Osada Gracehill byla založená exulanty z Moravy, kteří uprchli před pronásledováním katolickou církví, v roce 1759. Moravští bratři byli proslulí vysokou úrovní vzdělání a vybudovali v obci nejen kostel, ale také denní a internátní školy pro chlapce i dívky. Gracehill byl už v roce 1975 vyhlášen chráněnou oblastí, získal mnoho ocenění včetně ceny Europa Nostra. Moravská vesnice se teď stala prvním místem v Severním Irsku, kterému byl udělen status světového kulturního dědictví.

„Zapsání Gracehill na seznam světového kulturního dědictví je dobrou zprávou pro Severní Irsko jako celek. Něco, o co se může podělit každý a být na to hrdý,“ řekl předseda Gracehill Old School Trust David Johnston pro BBC. Biskupku moravské komunity Gracehill Sarah Grovesovou potěšilo, že je uznáváno dědictví obce. „Po letech práce je to potěšení i úleva, že se to všechno konečně vyplatilo. Zdejší komunita je nadšená,“ řekla.

Gracehill je jedním z řady podobných historických moravských osad rozesetých po celém světě a od roku 2003 je komunita aktivně zapojena do mezinárodní sítě známé jako Christiansfeld Initiative.