Tajnosti kolem hospitalizace beru na sebe, kaje se po kritice ministr obrany USA Austin

„Uznávám, že jsem mohl odvést lepší práci, aby byla veřejnost náležitě informována. Zavazuji se, že se polepším,“ kaje se Austin, jehož postup se stal terčem kritiky. Pentagon dosud neuvedl, proč tajil hospitalizaci politika, který je nejvyšším velitelem americké armády hned po prezidentu Joeu Bidenovi a jehož povinnosti vyžadují, aby byl kdykoli k dispozici a mohl reagovat na jakoukoli krizi v oblasti národní bezpečnosti.

Stále také není jasné, zda Austin od 1. ledna, kdy byl přijat do vojenské nemocnice Waltera Reeda v Marylandu, ztratil vědomí, ani to, do jaké míry jeho povinnosti převzala náměstkyně Kathleen Hicksová. Pentagon pouze konstatoval, že Austin měl komplikace po nedávném lékařském zákroku, aniž by ho specifikoval. Své povinnosti prý Austin od pátku plně vykonává z nemocnice. Kdy bude propuštěn, také není jasné.

Ministr obrany je v nemocnici v době, kdy na Blízkém východě panuje vysoké napětí kvůli válce mezi Izraelem a palestinským radikálním hnutím Hamás. Americké jednotky i kvůli tomuto konfliktu v posledních týdnech opakovaně čelily útokům například v Iráku nebo Sýrii.

Kritika z Kongresu i od novinářů

Sdružení novinářů pokrývajících dění v americké armádě napsalo činitelům Pentagonu dopis, v němž kritizuje to, že úřad hospitalizaci Austina držel v tajnosti. Podle reportérů je veřejnou postavou, která v takovéto situaci nemá nárok na soukromí, pokud jde o zdravotní stav.

Tvrdou kritikou podle Reuters nešetří ani republikánský senátor Roger Wicker, který zasedá v komisi pro ozbrojené složky. Obvinil Pentagon, že o Austinově zdravotním stavu bezodkladně neinformoval Kongres, ač mu to v takových situacích ukládá zákon.

Podle agentury přitom není jasné, do jaké míry byl o Austinových zdravotních problémech informován přímo prezident Biden. Reuters s odvoláním na své zdroje z americké vlády, které si přály zůstat v anonymitě, píše, že šéf Bílého domu se o všem dozvěděl až ve čtvrtek večer. Prezident ale prý má v Austina stále důvěru, oba politici spolu podle Reuters v sobotu večer hovořili.