Svobody v Rusku se nedožiju, ale změna přijde, věří novinář nezávislého listu

Novaja gazeta nesmí vycházet papírově, web deníku je v Rusku blokován. Redaktoři ale publikují také na sociálních sítích, streamují na YouTube a vydávají podcasty. „To všechno děláme přes VPN,“ říká Jaroševskij. Měsíčně si Novaju gazetu podle novináře najde milion a půl čtenářů. Provoz deník financuje z příspěvků od podporovatelů, redaktoři částečně pracují zdarma.

Pořád si dávat pozor

„Sledují nás pečlivě, ale my také nejsme žádní nováčci,“ říká Jaroševskij o dohledu ruských úřadů. „Neporušujeme zákon, umíme to dělat v tom směru, který nám nehrozí přímými sankcemi. Nesmíme používat slovo ‚válka‘ v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině. Je to absurdita, ale nepoužíváme ho. Dáváme si pořád pozor.“ Porušením zákona riskují novináři v lepším případě pokutu, v horším vězení.

Nezávislým zpravodajstvím se snaží Novaja gazeta vyvažovat to oficiální. Zdrojem informací je pro Rusy především státní televize. „Jsou celé regiony, kde neexistuje žádný jiný zdroj informací než První kanál,“ podotýká Jaroševskij. K jiným informačním kanálům tak mnozí lidé podle novináře přístup nemají, a často ani další nechtějí. „Myslí si, že všechno je v pořádku, a stačí jim to,“ obává se. „Je to úroveň nenávisti, zloby, pohrdání,“ dodává k obsahu oficiálního vysílání.