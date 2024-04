Střelba na finské škole si vyžádala tři zraněné, podezřelý je žák instituce

Tři děti v úterý utrpěly zranění při střelbě ve škole ve finském městě Vantaa, které leží nedaleko metropole Helsinky, informovala agentura Reuters. Policie uvedla, že podezřelého, kterému je 12 let, zadržela.

Motiv střelce zatím není známý a neví se ani to, jakou zbraň použil. Jednalo se však o ruční palnou zbraň, napsal server finské veřejnoprávní televize Yle. Zraněni byli žáci ve věku 12 let, stejně starý je i podezřelý, řekl podle Yle vrchní komisař Timo Leppälä. Zranění byli převezeni do nemocnice, jejich stav policie nechtěla komentovat.

Podezřelý, který je podle policie žákem školy, byl zadržen na severu Helsinek. Policisté nyní prověřují, zda do případu nejsou zapleteny ještě další osoby. Premiér Petteri Orpo na síti X označil úterní střelbu na základní škole za hluboce šokující.

Podle televize Yle se střílelo ve škole Viertola, kterou navštěvuje asi osm set studentů. Škola poskytuje základní vzdělání pro žáky 1. až 9. třídy. Ve škole pracuje asi devadesát lidí. „Bezprostřední nebezpečí bylo zažehnáno,“ řekla agentuře Reuters ředitelka školy Sari Laasilaová.

Předchozí případy střelby ve školách vedly ve Finsku k diskusi o nutnosti zpřísnění zákona o držení zbraní. Tyto debaty rozproudil především čin osmnáctiletého studenta, který v listopadu 2007 zastřelil na střední škole Jokela v jihofinské Tuusule osm lidí a poté sebe. O rok později, v roce 2008 dvaadvacetiletý student zastřelil na střední škole v Kauhajoki deset lidí. Zákon o držení zbraní byl zpřísněn v roce 2010.