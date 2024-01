Rektorka Harvardu Gayová rezignovala. Čelila nařčení z plagiátorství i kritice za slyšení o antisemitismu

Kateřina Viková

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK, The New York Times, CBS News, CNN

Rektorka americké Harvardovy univerzity Claudine Gayová v úterý rezignovala. V čele jedné z nejprestižnějších univerzit na světě stane dočasně prorektor pro studijní záležitosti Alan Garber, dokud vedení školy nenajde nového rektora či rektorku. Důvodem odstoupení bylo odhalení nových případů plagiátorství a vyjádření rektorky k tomu, jak kodex školy řeší antisemitismus.

Debata se vyostřila již v prosinci kvůli tehdejším výrokům Gayové a dalších dvou univerzitních rektorek. Při slyšení v americkém Kongresu týkajícím se antisemitismu na vysokoškolských kampusech neposkytla jednoznačnou odpověď na to, zda výzvy ke genocidě Židů porušují etický kodex její školy. Šéfky celkem tří prestižních amerických univerzit, kromě Gayové ještě Sally Kornbluthová z Massachusettského technologického institutu (MIT) a Liz Magillová z Pensylvánské státní univerzity, uvedly, že výzvy ke genocidě Židů by nebyly automaticky proti pravidlům jejich institucí, při posuzování takovýchto výroků by záleželo na kontextu. Magillová po kritice rezignovala už v prosinci.

Podle Willa Creeleyho, který vede organizaci Foundation for Individual Rights and Expression dohlížející na svobodu projevu na univerzitách, byly odpovědi tří rektorek z právnického pohledu správné. „Skutečně záleží na kontextu“, citoval jej deník The New York Times. Podle znění kodexů záleží kromě kontextu výroku i na tom, zda se s rétorikou pojí činy. Postižitelné jsou tak jen ty výroky, které bezprostředně vedou k násilí. Etická pravidla amerických univerzit totiž velmi široce respektují svobodu slova. Opatrné odpovědi a neschopnost rektorek jasně odsoudit antisemitismus a výzvy k vraždění Židů nicméně spustily příval pobouřených reakcí. Proti se vymezili někteří akademici, podnikatelé, politici i sponzoři univerzit, informují americká média . Odborná veřejnost zůstává v hodnocení rozdělená. „Myslím, že podpora jí dodnes zůstala,“ řekl Ryan Enos profesor z Harvardské univerzity a dodal, že obrovský tlak Gayové ztěžoval vedení. „Je mi líto Harvardu a vysokého školství jako takového. Harvard podlehl tlaku davu a před tím bychom se měli mít na pozoru.“