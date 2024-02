Policie v Texasu odvrátila masovou střelbu v kostele. Zůstali dva ranění

„Postřeleno bylo, bohužel, i pětileté dítě, které je v kritickém stavu v naší nemocnici. Sedmapadesátiletý muž, který s tím nejspíš neměl nic společného, byl zasažen do nohy. Také je v péči lékařů,“ řekl náčelník houstonské policie Troy Finner.

Nedělní bohoslužbu v obřím evangelikálním svatostánku přerušila střelba. Do Lakewoodského kostela v texaském Houstonu vstoupila před druhou hodinou odpoledne asi třicetiletá žena ozbrojená puškou s cílem vraždit. S sebou měla pětileté dítě.

Podezření, že útočnice má i bombu, se nepotvrdilo. Úřady teď vyšetřují její motiv. Ke střelbě došlo v jednom z největších amerických kostelů, který týdně navštíví přes 40 tisíc věřících a najednou pojme přes 16 tisíc lidí. Pastorem je v něm milionářský teleevangelista Joel Osteen.

„Mohu jen domýšlet, jak by to vypadalo, kdyby se to stalo během bohoslužby v 11 hodin. Byli jsme zrovna mezi bohoslužbami a začínali kázání ve španělštině. Jestli je tedy na tom něco pozitivního, tak že se tam nedostala a nenadělala mnohem větší škody,“ prohlásil Olsteen.

Spojené státy za letošní rok registrují padesátku útoků, které se dají charakterizovat jako masové střelby – na každý den víc než jedna. Zemřelo při nich celkem přes sto lidí a víc než 130 bylo zraněno.