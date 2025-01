Místní jsou stateční, říká o požárech v Kalifornii Mádl

Kalifornie stále bojuje s ničivými požáry v oblasti Los Angeles a jeho okolí. Ve městě se nachází i režisér Jiří Mádl a filmová producentka Monika Kristl, kteří byli hosty pátečních Událostí, komentářů. Do Spojených států přijeli odprezentovat film Vlny, který je kandidátem na cenu Oscar za nejlepší cizojazyčný film. „My se cítíme v bezpečí. To, že je to všudypřítomné, je nejvíce dáno tím, že spousty lidí, se kterými jsme měli mít schůzku, se to dotklo a nemohou dorazit,“ popsal Mádl.