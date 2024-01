Ke Grindavíku se valí láva. Kvůli sopce zasedne islandský kabinet

„Je to vážné, je to jednoduše tak zlé, jak to jen zlé být může. I když zhoršit se to ještě může, kdo ví,“ řekl v neděli večer obyvatel městečka Jón Gauti Dagbjartsson. Vysvětlil, že v Grindavíku stále žije v domě, kde se narodil, a že je pro něho těžké si představit, že tomu všemu může být konec a že by měl začít od nuly někde jinde. „Ale pokud to nastane, bude to přesně to, co uděláme,“ dodal.

Vláda bude rozhodovat o pomoci lidem

V pondělí se sejde islandská vláda, aby rozhodla o pomoci lidem z Grindavíku. Poprvé se museli na několik dnů evakuovat loni v listopadu.

Island patří k vulkanicky nejaktivnějším regionům na světě. Nachází se zde přibližně 30 aktivních vulkanických lokalit. Ostrov leží mezi eurasijskou a severoamerickou tektonickou deskou, které se od sebe vzdalují rychlostí přibližně dva centimetry za rok. V důsledku toho Island zažívá častá zemětřesení a sopečné erupce.