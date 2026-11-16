Hinduisté uzavírají oslavy svátku zasvěceného bohu Slunce Súrjovi a bohyni Chhathi Maie. Chhath púdža pochází ze severovýchodu Indie a Nepálu, díky diaspoře se však slaví po celém světě. Smyslem svátku je vyjádřit vděčnost za dary života na Zemi a naplnit niterná, osobní přání. Trvá čtyři dny a tři noci, během nichž věřící drží přísný půst a připravují tradiční pokrmy symbolizující čistotu a oddanost. Uklízejí okolí svých domovů, obětují květiny a potraviny, zpívají chvalozpěvy a podstupují několik rituálních koupelí. Vyvrcholením oslav je věnovaní darů zapadajícímu a následující ráno vycházejícímu slunci, které věřící přinášejí stojíce v řece. Poté se rodiče modlí za ochranu svých dětí a za štěstí a klid celé rodiny.
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Ministři zahraničí Evropské unie schválili další sankce proti ruským osobám a subjektům. Na seznam přibylo 145 jmen, oznámila Rada EU.
Hinduisté slaví svátek boha Slunce koupelí v řece
Hinduisté uzavírají oslavy svátku zasvěceného bohu Slunce Súrjovi a bohyni Chhathi Maie. Chhath púdža pochází ze severovýchodu Indie a Nepálu, díky diaspoře se však slaví po celém světě. Smyslem svátku je vyjádřit vděčnost za dary života na Zemi a naplnit niterná, osobní přání. Trvá čtyři dny a tři noci, během nichž věřící drží přísný půst a připravují tradiční pokrmy symbolizující čistotu a oddanost. Uklízejí okolí svých domovů, obětují květiny a potraviny, zpívají chvalozpěvy a podstupují několik rituálních koupelí. Vyvrcholením oslav je věnovaní darů zapadajícímu a následující ráno vycházejícímu slunci, které věřící přinášejí stojíce v řece. Poté se rodiče modlí za ochranu svých dětí a za štěstí a klid celé rodiny.
Kyjev není na zimu připravený, obávají se jeho občané a viní Klyčka
Na nepřipravenost Kyjeva na nadcházející zimu upozorňují obyvatelé ukrajinské metropole i prezident Volodymyr Zelenskyj – obě strany viní starostu hlavního města Vitalije Klyčka. Ten se proti výrokům Zelenského ostře ohrazuje a vyzývá ke spolupráci v těžkých časech. Kyjev může znovu čelit výpadkům elektřiny a nedostatku tepla i vody. Potenciální problém představuje i kanalizační systém.
Ukrajinci zasáhli Krymský most, provoz je omezen
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho protivzdušná obrana za uplynulou noc zneškodnila 1336 ukrajinských dronů. Jde zřejmě o nejvyšší počet od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Úřady informují o několika zraněných. V důsledku ukrajinského útoku je také omezen provoz na Krymském mostě spojujícím okupovaný poloostrov s ruskou pevninou. Ruské drony zasáhly Dnipro a Záporožskou oblast.
Čína zelené technologie vyváží do světa. Sama mohutně znečišťuje
Jednání na klimatickém summitu v Turecku neprobíhají tak rychle, jak si OSN představuje. Indie a další státy zůstávají opatrné k odklonu od fosilních paliv. Stále důležitější roli v těchto změnách naopak hraje Čína. Největší světový znečišťovatel prosazuje vývoz zelených technologií, jejichž je největším producentem.
Salvadorská armáda chce na Haiti s místními silami potlačit gangy, má i robotické psy
Salvadorští vojáci spolu s haitskou policií a armádou minulý týden získali zpět z rukou gangů národní stadion v metropoli Port-au-Prince. Salvadorský prezident Nayib Bukele na sociální síti X zveřejnil videozáznam z této operace, na němž je vidět, jak armáda na stadionu používá robotické psy s puškou. Podle serveru BBC Mundo ale není zřejmé, zda je využila přímo při zásahu.
Při požáru obchodu v thajském letovisku zemřelo jedenáct lidí
Při požáru obchodu v thajském letovisku Patong v pondělí časně ráno místního času zemřelo jedenáct lidí, dalších nejméně šestnáct osob bylo zraněno. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na místní policii, podle ní mezi oběťmi ani zraněnými nejsou turisté.
Několik států žádá Izrael, aby neomezoval pomoc pro Pásmo Gazy
Spojené království, Itálie, Austrálie a Kanada vyzývají Izrael, aby neomezoval proudění humanitární pomoci do Pásma Gazy. V prohlášení to uvedli ministři zahraničí jednotlivých zemí. Podobné prohlášení vydala v sobotu i unijní diplomacie. Státy poukazují na špatnou humanitární situaci na palestinském území, která se zhoršuje s příchodem zimy i kvůli nedávným záplavám.
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