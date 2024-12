Chorvatsko žádá Česko, aby převzalo kauzu tragického výbuchu

Chorvatsko požádalo Českou republiku, aby převzala trestní řízení s mužem, který je podezřelý v souvislosti s výbuchem a s usmrcením dítěte v Zadarské župě. Uvedl to mluvčí českého Nejvyššího státního zastupitelství (NSZ) Petr Malý. Doplnil, že o dalších krocích ohledně žádosti rozhodne dozorové Městské státní zastupitelství v Brně.

Podle zákona o mezinárodní justiční spolupráci lze převzít trestní řízení z cizího státu, jestliže je daný skutek trestný i podle českého práva a spadá do pravomoci orgánů České republiky. O žádosti cizího státu o převzetí obecně rozhoduje Nejvyšší státní zastupitelství. Mezinárodní smlouva s Chorvatskem však umožňuje přímý styk justičních orgánů, a proto NSZ zaslanou žádost postoupilo dozorovému státnímu zastupitelství.

Chorvatsko dříve uvedlo, že muž se svou rodinou a přáteli navštívil „označené nebezpečné vojenské cvičiště“ v oblasti města Knin, nedbal výrazných písemných upozornění a dovolil dítěti, aby s sebou vzalo nalezené výbušné zařízení, které následně osobně uložil do auta. Podle tamních médií je podezřelý otcem zemřelého devítiletého chlapce. Dvě ženy ve věku 49 a 34 let a jeden muž ve věku 39 let skončili po výbuchu v nemocnici v Zadaru.