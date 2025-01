Zamrznutí vody ze suchovodu mají na Jesenicku předcházet puštěným kohoutkem

Problému zamrzající pitné vody by měli lidé v oblastech poničených povodněmi předcházet puštěným kohoutkem, tvrdí vodovody a kanalizace. A to hlavně přes noc, když jsou teploty pod nulou. Týká se to těch, kteří jsou napojeni na suchovod – provizorní potrubí vedené po zemi. Na Jesenicku jsou ho natažené dva kilometry. Vodu, kterou preventivně odpouštějí, lidé neplatí. Dočasně mají odpojený vodoměr, nebo ho voda obtéká.