V Žatci otevřeli po letech prací zrekonstruovanou synagogu

Do synagogy se vtěsnaly stovky lidí

Do budovy se při jejím slavnostním otevření vtěsnaly stovky lidí, mezi nimi byli podporovatelé Černého, místní a lidé z okolí. „Je to něco úžasného. Jak jsem slyšel od místních, jak to vypadalo předtím, co všechno tam bylo. Před tím člověkem, který tu budovu koupil a takhle zrestauroval, hluboce smekám,“ pochválil majitele synagogy jeden z návštěvníků Pavel Vrátný.

„Máme rádi, když kultura znovu začíná ožívat, a to zvláště tady v té naší lokalitě, kde židovsko-česko-německá komunita žila po staletí. Synagogu si pamatuju z doby, kdy jsme sem jezdili na chmel a různé rockové mejdany, dovnitř se tehdy lezlo okem. Viděli jsme ty zrůdnosti, které zůstaly po komunistické éře, proto mám radost, že se to takhle povedlo a že přišlo tolik lidí,“ zavzpomínal Miloš Zelenka z Chomutova.

Do synagogy se po více než osmdesáti letech vrátí židovské bohoslužby. Přilehlý rabínský dům bude sloužit především jako muzeum.