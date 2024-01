V srdci Lužických hor měl vyrůst rodinný dům, stavba je ale větší, než úřady povolily

V osadě Naděje v Lužických horách vzniká už několik let budova, která neodpovídá ani tomu, jaké parametry jí schválil stavební úřad, ani místním konvencím. Ty předpokládají, že když se v Naději staví něco nového, je to vždy jen náhrada něčeho staršího. „Je u nás nepsané pravidlo, že se staví na základech původních domů,“ poukázala předsedkyně osadního výboru Martina Soloch.

Nedodržení nepsaných pravidel by však mohlo nanejvýš vyvolat špatné vztahy se sousedy, zatímco odchýlení od projektu zajímá i úřady. Proti tomu, co stavební úřad povolil, je rozestavěný objekt o několik metrů delší. Místní proto zapochybovali, nakolik to, co v Naději roste, odpovídá rodinnému domu, na nějž bylo vydáno stavební povolení.