V Praze po celé Velikonoce nepojede část metra C, dopravní podnik mění pražce

Od pátku do úterního rána je přerušený provoz linky metra C v centru Prahy. Důvodem obousměrné výluky mezi stanicemi I. P. Pavlova a Nádraží Holešovice je výměna pražců. V neděli večer navíc na stejné lince nebudou jezdit soupravy mezi Kačerovem a Háji, a to kvůli modernizaci zabezpečovacího zařízení.