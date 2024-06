V Olomouci hořela ubytovna, hasiči evakuovali přes 27 lidí

Zasahovaly dvě posádky zdravotnické záchranné služby, lidé byli ošetřeni na místě. Zdravotníci jim změřili saturaci (nasycení krve kyslíkem). Hasiči v koordinaci s policií zajistili pro ubytované evakuační autobus.

Vlastník zařízení je převezl do jiného ubytovacího zařízení. „Převezeni byli na naši další provozovnu v Topolanech. Jak se to mohlo stát, zatím nevíme, v 9:00 to tam přijdou zjišťovat vyšetřovatelé hasičů. V ubytovně bylo v době požáru 27 lidí, kapacita ubytovna naplněna nebyla. Děti se mezi nimi nenacházely,“ informovala v pátek ráno za Ubytovnu Hodolany Eva Němečková.

Správce ubytovny Bruno Kopecký uvedl, že si nedokáže vysvětlit, jak se to mohlo stát. „Nedokážu na to odpovědět, je tady spousta záhad. Budou to řešit, musíme to vypátrat. Ale rozhodně to není od cigarety,“ poznamenal. Doplnil, že o lidi bylo postaráno. „Nejdůležitější je po mne zdraví lidí,“ dodal. Příčinu požáru zjišťuje na místě vyšetřovatel, jednou z variant je technická závada.