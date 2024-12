V Brně někdo hodil petardu oknem do bytu

Lidé v ulicích kolem brněnského Cejlu teď exploze zábavní pyrotechniky slyší téměř denně. Na chodníku zůstávají obaly i nevybuchlé petardy. Podle místních je zapalují hlavně nezletilí.

Jiří Hloušek natočil z balkonu video, jak děti házejí petardu na střechu. O víkendu mu ale dělobuch někdo hodil přímo do bytu. „Letělo to oknem přes celý byt až do koupelny. Byla to strašná rána, já jsem na chvíli ohluchl,“ popsal.

Petarda po sobě nechala jen poničené dveře a nepořádek. „Naštěstí se nic nezapálilo, neměl jsem tady děti, takže nebyl nikdo zraněný a hned jsem volal policii,“ řekl Jiří Hloušek.