U Borovan by se mohl znovu těžit živec. Někteří obyvatelé jsou proti

Události v regionech: U Borovan by se mohl znovu těžit živec (zdroj: ČT24)

Po víc než padesáti letech plánuje soukromá firma obnovit do tří let těžbu živce v jednom z lomů v jihočeském Dvorci u Borovan. Část tamních obyvatel ale záměr nepodporuje. Obávají se znečištění okolní přírody a zvýšeného hluku.

Podle jednatele společnosti LB Minerals Pavla Bárty v tuto chvíli nelze říct, kudy stroje budou jezdit. „To je strašně předčasné. Počítá se i s tím, že už by měl být v té době vybudovaný obchvat Borovan,“ uvedl.

K výrobě obkladů a dlažby živec využívá soukromá firma se sídlem nedaleko Dvorce. Minerál tam chce znovu těžit až do pětatřicetimetrové hloubky. Někteří tamní obyvatelé se ale záměru obávají. Barbora Bartyzalová, která v obci žije už od narození, má dům jen pár desítek metrů od míst, kudy by těžká technika projížděla. „Nejvíc vadí doprava, prašnost, hluk. Celkově. Občané mají strach ze snížení kvality života v obci,“ řekla.

Už v šedesátých letech poskytoval lom uprostřed dvoreckého lesa stovky tun živce ročně. V blízké budoucnosti by situace mohla být opět stejná. Lom stojí necelých pět kilometrů od nejbližší obce. „Je to strategická surovina, která se používá v průmyslovém odvětí v podobě sklářského a keramického průmyslu,“ vysvětlil starosta Borovan Vít Fialka (Pro Borovansko).

Plánovaná těžba teď prochází posouzením vlivu na životní prostředí. Ohrozit by totiž mohla některé vzácné rostliny. „Je tady hodně chráněných rostlin a živočichů, jedna z nejznámějších chráněných květin je rosnatka okrouhlolistá,“ nastínil Fialka.

I proto chce firma práce rozdělit do několika etap. Se samotnou těžbou by se pak mohlo začít v roce 2026 a rozsáhlá by mohla být až bezmála pětadvacet hektarů.