Svaz bojovníků za svobodu neplatil dluhy, muzeum se musí vystěhovat

Soukromému vojensko-historickému muzeu v Josefově v Jaroměři, které se musí vystěhovat ze svého sídla, nabídlo město pomoc. Muzeum se dostalo do problémů poté, co jeho provozovatel – Český svaz bojovníků za svobodu – nezaplatil dluhy za energie. Zakladatel muzea Miroslav Frost s radnicí řeší, kam své sbírky přestěhuje.

„Já jsem to nevěděl a žil jsem stále v domnění, že je všechno v pořádku. A pak jsem se dozvěděl od lidí, ne od Svazu bojovníků, ne od předsedy, že (muzeum) dostalo výpověď,“ řekl Frost.

Muzeu radnice poslala výpověď poté, co provozovatel neplatil za energie. Tím však není Miroslav Frost, ale Český svaz bojovníků za svobodu. Ten nedluží jenom městu, ale také zdejším průvodcům. Zaměstnanci nedostali zaplaceno za posledních pět měsíců.

Předseda svazu Jaroslav Vodička na žádost o rozhovor nereagoval. „Nemáme teď příspěvky a snažili jsme se to muzeum držet do poslední chvíle,“ řekl Vodička 12. února 2024 Reportérům ČT. Miroslav Frost říká, že by už nejraději Jaroslava Vodičku nikdy neviděl.

Finanční pomoc slíbili i soukromí dárci. Ti za muzeum chtějí dlužné částky uhradit.