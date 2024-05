Nemocnice v Moravskoslezském a Zlínském kraji spolupracují na diagnóze a léčbě pacientů s nádory mozku a míchy

Na každé židli sedí jiný specialista a další jsou připojení online. Z Ostravy, Zlína i Nového Jičína. Společně řeší léčbu desítek pacientů s nádory mozku a míchy. Ještě nedávno konzultovali také stav Vladimíra Gřunděla. Rakovinu mu lékaři diagnostikovali v pouhých dvaceti letech. „Přišel epileptický záchvat. Bylo to v roce 2021, během třech týdnů jsem šel už na operaci. Po té první operaci zjistili, že ne všechno jde odstranit, byly dvě možnosti, že buď se to vyléčí chemoterapií a ozařováním, nebo druhá operace,“ popsal pacient.

Právě v takových případech chtějí lékaři znát názory dalších odborníků. „Každý má k tomu co říct. Neurochirurg řekne: my jsme schopni to odoperovat, ale je tam určité riziko. Onkolog řekne: my jsme schopni pacienta ozářit a riziko je takové. Tak se domluvíme na léčbě, která je pro pacienta nejlepší,“ vysvětlil koordinátor Neuroonkologického centra Ostrava Štefan Reguli.