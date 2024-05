Liberec má nový rychlostní radar, za měsíc zaznamenal čtrnáct tisíc přestupků

„Takové číslo jsem opravdu nečekal, nemile mě to překvapilo,“ komentuje bezmála čtrnáct tisíc hříšníků vedoucí magistrátního odboru dopravně správních agend Pavel Rychetský. „Je tam zhruba deset případů, které jsou na zákaz řízení.“

Sedmisetmetrový měřený úsek se třemi přechody pro chodce vytipoval Liberec na základě stížností místních. „Musím se dostat na hlavní silnici, abych se dostal do práce, nebo ji alespoň přejel, a to byl velký problém,“ popsal provoz před začátkem měření místní obyvatel Tomáš Procházka. „Teď se to zlepšilo stoprocentně.“

Mezi těmi, komu přišly výzvy k zaplacení pokut, je i Petr Macaj. Měřeným úsekem projíždí i několikrát za den. „Já jsem nasbíral osm pokut za překročení od 51 kilometrů v hodině do 57 kilometrů v hodině,“ popsal s tím, že na pokutách by měl zaplatit čtyři tisíce.

Dvojice radarů měří úsekovou i okamžitou rychlost, kterou nedodržel ani Jan Tarabec. Pokutu nezaplatil a chce se odvolat. „Mně vadí, že se doopravdy vymáhá po lidech 51 kilometrů v hodině. Jsem si vědom toho, že mě to pravděpodobně bude stát více peněz, než kdybych zaplatil tu standardní pokutu.“