Choceň chystá družstevní bydlení, zájemců je dvakrát víc než bytů

Východočeská Choceň chystá družstevní bydlení. Využije k tomu družstvo, které vzniklo počátkem století, a jeho prostřednictvím chce postavit nové bytové domy. Podle radnice by mělo družstvo získat výhodnější úvěr než jednotlivci. V oblasti je o družstevní bydlení velký zájem. Polička, která s ním začala předloni, eviduje převis žadatelů o členství ve svém družstvu. V Chocni je to podobné, i když ještě nejsou jasné všechny podmínky, zájemců je dvakrát více, než kolik má vzniknout bytů.

Na okraji devítitisícové Chocně by měly vzniknout tři nové domy s 42 byty. Družstvo, které je chce stavět, vzniklo před dvaceti lety. Nyní ho město oživilo. Podle místostarosty Jana Ropka (Živá Choceň) by mělo mít příznivější vyjednávací pozici vůči bankám než jednotlivci.

Samotná výstavba by mohla začít zanedlouho. Město má hotovou projektovou dokumentaci, do půl roku chce získat stavební povolení. Do tří let mají být domy hotové.

Družstevní bydlení již nyní funguje ve východních Čechách například v Dobrušce. „Platili jsme 20 procent celkové ceny, což činilo kolem 800 tisíc. Splácíme to formou nájmu,“ shrnula podmínky takové formy bydlení členka dobrušského družstva Eliška Romová.

Družstvo dokončilo své domy předloni a stále jsou zájemci o další byty. Město usiluje o pozemky, které patří armádě a dalo by se na nich stavět, podle předsedy bytového družstva Karla Joukla jsou na nich zavedené inženýrské sítě, což by výstavbu usnadnilo.