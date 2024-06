Architektonickou soutěž na ostravský mrakodrap vyhrálo dánské studio

„Ostrava Towers Complex má ambici stát se nejvyšší budovou v České republice. V projektu se počítá s vybudováním rezidenční části s byty, ale také s kancelářemi, vyhlídkou, hotelem, SPA, kongresovými prostory, restaurací či obchody. Ambiciózním aspektem vítězného návrhu je bezpečné napojení dnes dopravou odříznuté parcely na existující živý bulvár, díky čemuž bude dokončena urbanistická osa směřující k Trojhalí,“ popsala mluvčí projektu Michaela Vávrová.

S vítězným studiem ADEPT už soukromý investor zahájil jednání a začínají další fáze projektování a povolovacích řízení. Zahájení stavby je plánováno na rok 2028, předpokládáný termín dokončení a spuštění provozu pak do roku 2032.

Kromě dánského studia se soutěže účastnila i tři nizozemská studia – MVRDV, KAAN Architecten a IND a také Bogle Architects sídlící v Londýně. „Všechny předložené projekty byly velice kvalitní a dobře propracované. O to více mne těší, že mezi zástupci naší investiční skupiny a nezávislou částí poroty, v níž zasedali zkušení architekti, nastala jasná shoda ohledně vítězného návrhu. Design stavby perfektně zapadá do dané lokality, navazuje na industriální dědictví Ostravy, a přitom je to stavba moderní a nadčasová,“ řekl Tomáš Häring, zakladatel společnosti RT TORAX, která je investorem stavby.