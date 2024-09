SOUHRN: Zásadní události středy 25. září

Vicepremiér Ivan Bartoš (Piráti) na středečním jednání vlády řekl premiéru Petru Fialovi (ODS), že Piráti kabinet opustí. Další kroky jsou závislé na tom, kdy svůj zamýšlený krok udělají, uvedl po zasedání kabinetu Fiala. Oznámil také, že hlavě státu již odeslal formální návrh na odvolání Bartoše, kterému vytýká problémy s digitalizací stavebního řízení. Řízením ministerstva pro místní rozvoj by měl Pavel podle návrhu premiéra dočasně pověřit vicepremiéra Mariana Jurečku (KDU-ČSL).





Český prezident Petr Pavel v projevu na Valném shromáždění OSN vyzval k co nejrychlejší reformě Rady bezpečnosti. Státy by podle něj měly stát bok po boku, aby dokázaly nalézt řešení tíživých problémů. Země by měly také vyvinout větší tlak na Rusko, aby ukončilo nespravedlivou válku, kterou vede proti Ukrajině, prohlásil Pavel. V OSN ve středu hovořil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.