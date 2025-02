Zemřel zakladatel pražského Festivalu spisovatelů Michael March

„Chystáme veřejné rozloučení, v současné době řešíme místo a jeho podobu,“ řekla Brtníková.

March se narodil v New Yorku, kde vystudoval historii na Columbia College. Po studiích působil v alternativním Fusion Magazine. Poté, co se přestěhoval do Londýna, založil koncem 70. let Covent Garden Readings, která přivedla do Arts Theatre a Donmar Warehouse Theatre básníky ze střední a východní Evropy. V roce 1989 představil v londýnském National Theatre básníky z komunistických zemí. Později založil East European Forum, které slavnostně otevřel tehdejší prezident Václav Havel.

„Snažíme se rozšiřovat povědomí o spisovatelích a zprostředkovávat jejich zkušenost čtenářům. Především ale chceme vdechnout nový život a poskytnout čerstvé impulzy Praze,“ uvedl k Festivalu spisovatelů Praha, kde zájemci díky Marchovi mohli vidět a slyšet autorská čtení třeba Salmana Rushdieho, Williama Styrona či Susan Sontagové.