Skořicové krámy vtáhnou do rodiště polského Franze Kafky

S Kafkou sdílel pohled na svět

Bruno Schulz se svou snoubenkou také přeložil Proces Franze Kafky. Právě k pražskému německému spisovateli bývá často přirovnáván. „Oba autory spojuje, že pod velmi tenkou slupkou skutečnosti vidí fantasmagorický, pokřivený, úplně jiný svět, do kterého se dá velmi snadno vstoupit,“ říká Motýl.



Za druhé světové války nacisté v Drohobyči zřídili ghetto. Schulz plánoval utéct, byl ale zastřelen německým vojákem. Chystaný román nazvaný Mesiáš už nedokončil. „Údajně ho Bruno Schulz považoval za to nejlepší, co napsal, ale ztratil se,“ dodal překladatel.



Přetrvaly ale malby, které Schulz vytvořil pro dětský pokoj velitele SS. Fresky objevili až dokumentaristé v roce 2001, brzy poté byly přesunuty do jeruzalémského památníku Jad vašem – podle některých odborníků neprávem a za pomoci úplatků.