Letní Letná předvede nový cirkus z Francie, Tchaj-wanu i Česka

Festival Letní Letná vstupuje do třetí dekády. Pražskou přehlídku nového cirkusu a divadla zahájí 14. srpna energická show francouzského souboru Akoreacro, která je přístupná pod širým nebem a všem. Festivalový program, v němž letos dominují právě francouzští akrobaté, pokračuje až do 1. září.

„Snažíme se překračovat naše laťky. Před pár lety jsme tu měli provazochodkyni, která překračovala Vltavu, loni jsme zavěsili na jeřáb přes třicet akrobatů, takže je někdy těžké to překonat, ale nemyslím si, že to znamená, že musíme pokaždé udělat takovou show. Všechna zahraniční představení i český nový cirkus jsou na špičkové úrovni,“ uvedla manažerka festivalu Ivana Pěkná Vrbíková.

Část programu i letos Letní Letná zpřístupní zdarma při open-air představeních. Mimo jiné performanci She is not me, která vznikla v produkci festivalu. Osm českých artistek pod vedením kolegů z francouzského Cirque Aïtal v ní s nadsázkou komentují každodenní rituály a problémy, s nimiž se ženy většinou potýkají.

Nový cirkus a divadlo doplní také hudba, workshopy, program zaměřený na děti a filmová premiéra. Dokument s názvem Cirkus v srdci se ohlédne za zahájením loňského ročníku. V něm Letní Letná oslavila dvacáté narozeniny. Za tu dobu si podle manažerky našla už své poučené diváky, za novým cirkusem do Letenských sadů se vrací přes šedesát tisíc návštěvníků.