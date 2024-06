Kylián v Národním divadle propojí tanec, film i sochy ve veřejném prostoru

Jeviště historické budovy Národního divadla bude v následujících dvou večerech patřit dílu Jiřího Kyliána. Choreograf působí především v Haagu, jeho práci zařadilo do repertoáru přes čtyřicet renomovaných světových ansámblů. Pro Prahu připravil konceptuální dílo Moving Still, ve kterém spojuje tanec, film, hudbu i sochy ve veřejném prostoru.

Nechybí choreografie padesáti tanečníků Baletu Národního divadla. Jiří Kylián se nechal inspirovat disciplinovaností baletek nejen v Labutím jezeře. „Já jsem s nimi nacvičil takovou disciplínu, že se musí všichni pohybovat úplně stejně. Ale najednou můžou improvizovat, co chtějí. Tak je to mezi tou disciplínou, kázní a svobodou,“ vysvětlil Kylián.

Do 30. června budou na piazzettě Národního divadla také sochy. Jsou to 3D skeny devíti světových tanečníků, se kterými Jiří Kylián dlouhodobě spolupracuje. Valentina Scaglia z Itálie a další tanečníci přijeli do Prahy, aby se na nový Kylinánův počin podívali. „Myslím, že po dvaceti letech znám jeho dílo do hloubky. Vždycky jsem věřila v jeho umění, v poselství, které za ním stojí. To pro mě bylo velmi důležité, abych se do něj ponořila a řekla ano,“ vysvětlila Scaglia.

Tanečníky vybíral i podle toho, kdo byl ochotný nechat se snímat. Vyžadovalo to totiž pět minut absolutní nehybnosti. „To dovedou jen tanečníci, ale i pro ně je to hrozně těžké. Protože tanečníci jsou k tomu, aby se hýbali a ne k tomu, aby se nehýbali. Takže i pro ně to byla velká výzva,“ vysvětlil Kylián. Z Čech se sochy přesunou do Norska. Stát budou v Oslu před operním domem, který svůj provoz zahajoval právě choreografiemi Jiřího Kyliána.