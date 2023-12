Galerie: V roce 2024 v Česku vystoupí Andrea Bocelli, Rod Stewart i Lenny Kravitz

Britskou kytarovou čtveřici The 1975 zavede do pražské sportovní haly Fortuna celoevropské tour Still… At Their Very Best. „Je to úzkostný, éterický výlet do mysli,“ píše New York Post o koncertu, který navazuje na předchozí celosvětové turné kapely. Tuzemští fanoušci ho uslyší 14. března