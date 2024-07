Ďábel zase oblékne Pradu, před lety ukázal „peklo“ módní branže

„To nebyla otázka,“ odpověděla by nejspíš Miranda Priestlyová na informaci, že se chystá pokračování filmu Ďábel nosí Pradu. Příběh obávané šéfky módního časopisu a její asistentky, která musí módě teprve propadnout, zhlédli diváci poprvé před téměř dvaceti lety. Stal se filmovým hitem a vzbudil dohady, do jaké míry odráží realitu.

Tento monolog pronáší šéfredaktorka módního časopisu Miranda poté, co se její nová asistentka Andy uchechtne nad pečlivým výběrem mezi dvěma pásky, které jí připadají naprosto stejné. Ze scény s „blankytným svetrem“ se stalo nejen pro filmovou Andy iniciační zasvěcení do módního průmyslu s miliardovými obraty.

„Ty prostě otevřeš skříň a vytáhneš z ní třeba vytahaný modrý svetr, abys dala světu najevo, že jsi příliš povznesená nad to, co si vezmeš na sebe, jenomže nevíš, že ten svetr není jenom modrý, není jen tyrkysový ani azurový, je blankytný. A taky si nejsi vědoma toho, že v roce 2002 představil Oscar de la Renta kolekci blankytných šatů. Pak přišel Yves-Saint Laurent se svými blankytnými vojenskými saky. A najednou se blankytná objevila v osmi různých kolekcích různých návrhářů, prosákla do obchodních domů a odtud někam do levného textilu, kde sis ho ulovila v nějakém koši s výprodejním zbožím. Nicméně ta modrá představuje miliony dolarů a nevyčíslitelnou práci a je trošku komické, že se cítíš povznesená nad módní průmysl, a přitom máš na sobě svetr, který ti vybrali lidé v téhle místnosti.“

Postava přepracované a špatně placené mladé ženy přesáhla filmové plátno. Třeba The New York Times ji uvádí jako synonymum pro degradované vnímání profese osobní asistentky. A když se vedla v USA diskuse o federálním nařízení týkajícím se přesčasů, mluvilo se v amerických médiích o „ekonomice Ďábel nosí Pradu“.

Podle slov režiséra Davida Frankela a scenáristky Aline Broshové McKennaové tvůrci ani Meryl Streepová nechtěli z Mirandy udělat karikaturu padoucha, leč snažili se o reálný a „co nejvíce dokumentární“ vhled do módního byznysu. Ale třeba Los Angeles Times podotkly, že Ďábel nosí Pradu je fantazií, která má s realitou jen málo společného. Spíš ukazuje, jak si lidé mimo módní branži její fungování představují.

„Nejzajímavějším prvkem pro mě byla zodpovědnost, která ležela na bedrech ženy, jež byla hlavou globální značky a módního impéria. To by bylo pro lidi zajímavé, ne jen ‚tvoje šéfka je mrcha‘, ale ‚jaké jsou tlaky a odpovědnost toho, co to znamená být šéfem?‘“ upřesnila Meryl Streepová v rozhovoru pro server IndieWire, který se snažil u příležitosti desátého výročí filmu dopátrat, co z titulu Ďábel nosí Pradu udělalo takový hit.

Vznikl i muzikál

Na popularitu příběhu o „módním pekle“ se teď pokusí navázat další film. Kniha už se dokonce dočkala dvou pokračování, obě vyšla v českém překladu, takže případně je zaděláno i na filmovou trilogii.

Informace o návratu titulu Ďábel nosí Pradu na filmová plátna navíc přichází v době, kdy se blíží londýnské uvedení muzikálu inspirovaného stejným příběhem. Premiéru by měl mít na podzim.