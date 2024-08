Úrokové sazby na spořicích účtech dál klesají

Podle průzkumu STEM/MARK mají lidé své peníze hlavně na běžných a spořicích účtech, a to i jako dlouhodobou investici. Na to však podle ekonomů tyto produkty vhodné nejsou. „Ideální varianta využívání spořicího účtu by měla být na krátkodobé rezervy, to znamená běžné výdaje domácnosti krát třeba dva, tři měsíce. Vše ostatní by mělo ležet v lepších produktech. Alternativa spořicích účtů je ideálně fondové řešení, státní dluhopisy s mixem firemních dluhopisů,“ popsal zemský ředitel 4Fin Tomáš Trauške.

Na spořicích účtech jsou totiž úroky nižší a dál postupně klesají. Na pěti procentech už je drží jen dvě banky. Navíc jimi úročí vklady jen do určité výše. Zvláštní podmínky pro získání uvedených úroků mají i ostatní banky. „Spořicí účet nám mnoho nepřináší, on spíš jen zmírňuje znehodnocování peněz vlivem inflace. Pokud tedy chci peníze zhodnotit, musím jít do investičních nástrojů – například akcií či dluhopisů,“ ujasnil výkonný ředitel Portu Martin Luňáček.