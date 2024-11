ŽIVĚ: Osobnosti i historici vzpomínají na založení Občanského fóra

V Činoherní klubu v pražské ulici Ve Smečkách bylo před 35 lety založeno Občanské fórum. Jaká byla role herců a divadelníků během sametové revoluce a proč byl právě Činoherní klub tím místem, kde se udály klíčové události? Jak po 35 letech vidí tento den i to, co mu předcházelo a následovalo, pamětníci, historikové, divadelníci? Na to vzpomínají ve speciálním vysílání Devadesátky ČT24.