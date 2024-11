Zimní počasí je tady, od neděle se ale oteplí

Do Česka před víkendem přichází zimní počasí. Do soboty očekávají meteorologové sněhové přeháňky nebo sněžení, mrznout může i přes den. Od neděle se začne vyjasňovat a teploty se mohou dostat až k deseti stupňům Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).