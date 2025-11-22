Zapomenuté peněženky, ale i housle nebo zvířata. Projekt eZtráty funguje deset let


Peněženky, telefony, ale i nosiče na jídlo nebo domácí mazlíčci. To jsou věci, které lidé nejčastěji zapomenou třeba ve vlacích nebo MHD a pak se objeví na webu eztraty.cz. Stránky fungují deset let a za tu dobu už evidovaly přes 180 tisíc nálezů. Více než polovina se vrátila k majiteli. Do projektu se dosud zapojilo 563 institucí a firem, mezi nimi například dopravní podniky, města nebo nemocnice.

V internetové databázi, kam nálezy mohou vkládat jak lidé, tak úřady a různé instituce, se nejčastěji objevuje oblečení a doplňky. Čepic, bund, rukavic nebo deštníků lidé letos ztratili přes sedm tisíc. Podobné číslo je i u mobilních telefonů. Peněženek se letos ztratilo přes 3600.

„Lidé u nás často nechávají kufry, batohy nebo i spacáky a nabíječky,“ popisuje Emil Sedlařík, mluvčí společnosti LeoExpress, která eZtráty využívá. „Našli jsme i televizi či berle, ale ještě se k nim nikdo nepřihlásil,“ doplňuje Sedlařík.

Méně obvyklé věci lidé ztrácí i u Českých drah. Ve čtvrtek se ve vlaku na trati Beroun – Přeštice našel jídlonosič s dvěma kastrůlky, v Chocni pak tác a andělská křídla. Nic z toho se ještě k majiteli nevrátilo. Naopak housle v Berouně si majitel vyzvedl, totéž platí i pro erotické pomůcky, které se našly ve vlaku na trati mezi Kolínem a Prahou.

V dopravních prostředcích pak lidé někdy ve spěchu zapomenou i zvířata. Na začátku letošního června se v rychlíku na trati Praha – Horní Lideč našla kočka v přepravce. Na majitele stále čeká. 

Ročně lidé ztrácejí tisíce věcí

Od konce roku 2015, kdy databáze vznikla, lidé nahlásili více než 180 tisíc nálezů. Téměř 54 procent věcí se pak vrátilo, třetina na majitele ještě čeká. Nejvíce věcí našly České dráhy, a to přes 126 tisíc.

Například v Plzni a na Liberecku dosud dopravní podniky nahlásily dohromady téměř 25 tisíc nálezů. Toto číslo přitom každoročně narůstá. Loni to bylo přes 23 tisíc a předloni skoro o tisícovku méně.

Mezi prvními společnostmi, které se do projektu zapojily, byly právě České dráhy, obec Dolní Břežany nebo také Fakultní nemocnice Motol. Od té doby se počet institucí i firem zvýšil až na aktuálních 563. Míst, kam lidé mohou nálezy odevzdávat, je ještě mnohem více – přes tři tisíce.

„Síť pokrytí je velká hlavně díky Správě železnic, která má pod sebou vlakové stanice,“ vysvětluje zakladatel projektu Marko Nguyen. Tento rok se zapojilo také město Děčín, Policie Svitavy nebo společnost Prague City Tourism. 

Majitel se může prokázat i znalostmi

Některé společnosti ale projekt eztraty.cz nevyužívají. „Používáme vlastní systém, protože chceme mít ztráty a nálezy plně pod kontrolou a řešit je přímo s našimi zákazníky,“ vysvětluje mluvčí společnosti RegioJet Lukáš Kubát. Aby ověřili, že se skutečně jedná o majitele předmětu, vyžadují prokázat totožnost občanským průkazem nebo jiným dokladem s fotografií. „U specifických věcí se někdy ptáme i na detaily – například barvu puntíků na deštníku,“ dodává Kubát.

Podle zákona musí nálezce o nalezené věci informovat, odevzdat ji může například obci. Ta ji pak musí mít v systému evidence a uschovat ji alespoň na tři roky. Pokud se k věci nikdo nepřihlásí ani po uplynutí této doby, pak se může obec či nálezce stát vlastníkem věci.

V některých případech je ale tříleté uchování věci obtížné, zejména tehdy, kdy jde o potraviny. „Jednou ve vlaku na trati Brno – Bohumín zůstala velká taška, dali jsme ji na jednu pobočku do ztrát a nálezů. Po několika dnech začala zapáchat a vytvořila se pod ní louže. Po otevření jsme zjistili, že je taška plná naporcovaného masa v papíru,” popisuje nález v praxi průvodčí vlaku RegioJet Karolína Rapková. Kvůli pachu pak byla taška s masem vyhozena.

