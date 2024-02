Vězni se omluvili svým obětem. Zapálili svíčku a drželi minutu ticha

Připravit vězně na opětovný život na svobodě má otevřená věznice ve středočeských Jiřicích. Má snížit recidivu, která v tuzemsku dosahuje až 70 procent. Napomáhat má i to, že si odsouzení uvědomí, co svým činem způsobili obětem. Na to cílí nový projekt Mezinárodního společenství s názvem Akt omluvy.